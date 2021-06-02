أسعار النفط تقفز فوق الـ70 دولار للمرة الثانية خلال العام.. والأسباب تعود لحدثين عالميين

2021/06/02 | 09:27 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

سجلت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، ارتفاعا بعد أن التزمت أوبك وحلفاؤها بخطتهم لإعادة إمدادات النفط بحذر في حزيران وتموز، فيما كان وصول الاتفاق النووي بين الجانبين الايراني والامريكي الى طريق مسدود، كان سببًا اضافيًا لارتفاع اسعار النفط.

ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 21 سنتا ، أو 0.31٪ ، إلى 67.93 دولارًا في الساعة 05:13 بتوقيت غرينتش ، لتواصل مكاسبها بنسبة 2.1٪ بعد عطلة يوم الذكرى في الولايات المتحدة يوم الاثنين.



ارتفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2018.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا أو 0.36 بالمئة إلى 70.50 دولارا للبرميل بعد أن قفزت 1.3 بالمئة خلال الليل عندما بلغت أعلى مستوياتها منذ الثامن من مارس آذار.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ، الذين يطلق عليهم مجتمع أوبك + ، يوم الثلاثاء على الالتزام بخطتهم للتخفيف التدريجي من قيود الإمدادات حتى يوليو/ تموز.

وتوجت مكاسب السوق خلال الأسبوعين الماضيين بمخاوف من رفع محتمل للعقوبات النفطية على إيران ، حيث أحرزت المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي تقدما ، لكن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود هذا الأسبوع.

وقلل الأمين العام لمنظمة أوبك ، محمد باركيندو ، من شأن أي اضطراب محتمل في السوق ، قائلا إن المجموعة تتوقع أي عودة للصادرات الإيرانية “ستحدث بطريقة منظمة وشفافة” إذا تم التوصل إلى اتفاق نووي وعندما يتم التوصل إلى اتفاق.

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