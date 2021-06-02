النزاهة تضبط فسادا بأجهزة طبية “مندثرة” في صحة المثنى

2021/06/02 | 09:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، ضبط مستندات صرف في صحة المثنى لشراء أجهزة طبية تسببت بهدر المال العام.

وقالت الدائرة، في بيان صحفي، ان “فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة المثنى، تمكن من ضبط مستندي صرف في دائرة صحة المثنى”، مشيرةً إلى أن “المستند الأول كان لشراء جهاز غسالة لجهاز الناظور بكلفه (99.000.000) مليون دينار عراقي منذ سنه 2014 وإيداعه في المخازن خلافاً للعقد المبرم الذي تضمن تنصيبه وتشغيله خلال مده (90) يوماً”.

واوضحت الدائرة أنَّ “مستند الصرف الثاني الخاص بشراء جهاز (نشافة) لجهاز الناظور كان بكلفة (99.500.000) مليون دينار، إذ قادت التحقيقات الأوليَّة للفريق أن خزن الجهاز في المخازن كان خلافاً للعقد المبرم الذي تضمن تنصيبه وتشغيله خلال فترة (90) يوماً من تاريخ توقيع العقد”.

ولفتت إلى أن “عمليات الشراء وطريقة خزن الأجهزة أدت إلى هدر بالمال العام، إذ تسبب ذلك باندثار الأجهزة، فضلاً عن فوات المصلحة المتمثلة بعدم استخدامها طيلة الفترة المذكورة”.

وكانت الهيئة قد كشفت عن تفاصيل أمر الاستقدام الصادر بحق مسؤولين اثنين وعدد من الموظفين في دائرة صحة محافظة المثنى، فيما بينت أن الأمر جاء على خلفيَّة شبهة الإضرار المتعمد بالمال العام

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