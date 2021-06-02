الاتصالات تعلن المباشرة في مد الكابل الضوئي الى 6 مناطق بالعاصمة

2021/06/02 | 09:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الاربعاء، المباشرة بأعمال مد الكابل الضوئي الى ست مناطق في بغداد.

وقال مدير اتصالات الرصافة، جاسم رحيم عبد الرضا، في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، إنه “تمت المباشرة بمد كابل رئيس للمشروع الوطني للانترنت في مناطق (حي البساتين، والصحة، والصليخ، والشعب، وحي اور، والطالبية، مروراً بمدينة الصدر ببغداد) لايصال خدمات المشروع الوطني “FTTH” الى المنازل ليشمل جميع المناطق ضمن الرقعة الجغرافية”.

واضاف عبد الرضا، أن “المشروع لتوفير خدمة انترنت عالية الجودة ومستقرة عبر شبكة محمية مؤمنة بخطين رئيسي وثانوي”.



موضحا أن “منطقة زيونة في جانب الرصافة ببغداد تعد اول منطقة تم شمولها بالمشروع الوطني للانترنت في الـ 15 من شهر شباط الماضي”.

واكد “نجحت الملاكات الفنية والهندسية في شعبة التراسل، بإعادة خدمة الانترنت الى بعض الاحياء التابعة للمديرية بعد توقفها لساعات، ضمن خدمة مشروع الـFTTH وخدمة مشروع DWDM”.

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