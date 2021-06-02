برلماني يتحدث عن تداعيات الطعن بفقرة زيادة أسعار المحاصيل بالموازنة

2021/06/02 | 09:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تحدث نائب رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية، منصور البعيجي، اليوم الأربعاء، عن تداعيات الطعن بفقرة زيادة أسعار المحاصيل بالموازنة.وقال البعيجي، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “طعن الحكومة بفقرة زيادة […]

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