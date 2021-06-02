وزير النفط الإيراني: سنعود إلى السوق النفطية متى ما رفع الحظر

2021/06/02 | 09:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اكد وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه إن بلاده ستعود للسوق النفطية متى ما حصل الاتفاق في مفاوضات فيينا ورفع الحظر.وقال زنغنه في تصريح له في ختام الاجتماع الـ17 لـ “اوبك+”، “كان الاجتماع قصيرا وكان متأثرا إلى حد كبير باحتمال عودة إيران إلى السوق النفطية”، مشيرا إلى أنه “تم اتخاذ القرار خلال اجتماع […]

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