الحشد الشعبي يشرع بعملية لملاحقة المطلوبين في ديالى

2021/06/02 | 09:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، الشروع بعملية أمنيّة في المناطق المحيطة بقضاء خانقين في محافظة ديالى لملاحقة المطلوبين.

وذكرت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "قوات من اللواء الأول، و20، و23، 24، 110، التابعة لقيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي، ومجموعة من الصنوف الساندة من الحشد، اشتركت بهذه العملية".

واضافت، أن "العملية تهدف الى اعتقال المطلوبين بقضايا الإرهاب الصادرة بحقهم مذكرات اعتقال من المحاكم في المناطق المحيطة بقضاء خانقين، وفرض القانون في تلك المناطق".

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