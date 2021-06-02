بالصور: الغانمي والشمري في البصرة للاطلاع على الوضع الامني

2021/06/02 | 09:48 - المصدر: السومرية نيوز

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وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري، اليوم الاربعاء، الى محافظة البصرة للاطلاع على الوضع الامني.

وقالت مصادر امنية للسومرية نيوز، ان "وزير الداخلية عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري وصلا الى محافظة البصرة للاطلاع على الوضع الامني ومتابعة التنسيق الاستخباري للاجهزة الامنية".

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