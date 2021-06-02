"مناسب للدول ذات الموارد المحدودة".. جدل حول إجازة "الصحة العالمية" للقاح سينوفاك الصيني

2021/06/02 | 09:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار إجازة منظمة الصحة العالمية للقاح الصيني "سينوفاك" للاستخدام الطارئ الكثير من الجدل، وفقا لما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".

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