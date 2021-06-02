تخصيص 500 مليار دينار لدعم مخصصات البطاقة التموينية

2021/06/02 | 09:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

صوت مجلس الوزراء، خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها أمس الثلاثاء،، على تخصيص مبلغ مالي اضافي لدعم تخصيصات البطاقة التموينية.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المجلس صوت على قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ اضافي مقداره (500000000000 فقط خمسمائة مليار دينار، لدعم تخصيصات البطاقة التموينية وتحسين مفرداتها وتوفيرها على مدار السنة، استنادا الى احكام المادة (50/ ب) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/2021".

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