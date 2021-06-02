الحشد يلاحق داعش بالمناطق المحيطة بخانقين

2021/06/02 | 09:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

شرعت قوات من قيادة ديالى للحشد_الشعبي، اليوم الأربعاء، بعملية أمنيّة في المناطق المحيطة بقضاء خانقين لملاحقة المطلوبين.

وقال بيان للحشد الشعبي، ان "قوات من اللواء الأول، و20، و23، 24، 110، التابعة لقيادة عمليات ديالى للحشد_الشعبي، ومجموعة من الصنوف الساندة من الحشد، اشتركت بهذه العملية، التي تهدف الى اعتقال المطلوبين بقضايا الإرهاب الصادرة بحقهم مذكرات اعتقال من المحاكم في المناطق المحيطة بقضاء خانقين، وفرض القانون في تلك المناطق".

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