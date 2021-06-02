حقوق الانسان تطالب بتشريع قانون لحماية المياه الجوفية من الهدر

2021/06/02 | 09:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادطالب عضو مفوضية حقوق الانسان في العراق فاضل الغراوي، اليوم الأربعاء، بتشريع قانون حماية المياه الجوفية لحمايتها من الهدر الحالي.وقال الغراوي في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "مشاكل المياه في العراق لن تنتهي سواء بانحسار مياه الانهار او مواسم الجفاف او المشاكل العالقة مع دول المصب او الدول المتشاطئة حول استمرار تدفق المياه والحصص المائية للعراق".واضاف أن "هنالك حاجة الى عدم إستنزاف المياه الجوفية في العراق لمواجهة تغييرات المناخ ومواسم الجفاف حيث تلجأ الدول وخاصة الواقعة في المناطق الجافة وشبه الجافة الى حماية المياه الجوفية بدلاً من البدء باستنزافها كبديل لمواجهة الازمات المائية كونها ستكون هي المصدر الوحيد لمياه الشرب في المستقبل".وتابع الغراوي أنه " من الضروري ان يتم إدارج أهمية حماية هذا المورد في التشريعات للحفاظ على إمدادات المياه الجوفية مستقبلاً"‘ مبيناً أن "هذا الامر يتطلب البدء بإنشاء برنامج مراقبة للمياه الجوفية وبشكل منتظم من خلال نصب محطات مراقبة مع الابار وتجهيز هذه الآبار باجهزة قياس المناسيب والتصاريف".

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