2021/06/02 | 09:55 - المصدر: وكالة ناس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد - ناس
قناة "ناس" على تلكرام..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار يلامس 1500 دينار.. قائمة الصرف في السوق العراقية لهذا اليوم) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ينشر "ناس" أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية ليوم الاربعاء، (2 حزيران 2021)، بحسب رصد مختصين.
قناة "ناس" على تلكرام..
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بغداد - بورصة الكفاح
149,500....السعر في الصيرفات ( تقريبي)149,000150,000
البصرة / بورصة149,500
اربيل / بورصة149,600
الموصل / بورصة149,700
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار يلامس 1500 دينار.. قائمة الصرف في السوق العراقية لهذا اليوم) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدولار يلامس 1500 دينار.. قائمة الصرف في السوق العراقية لهذا اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).