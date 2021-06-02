الدولار يلامس 1500 دينار.. قائمة الصرف في السوق العراقية لهذا اليوم

2021/06/02 | 09:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ينشر "ناس" أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية ليوم الاربعاء، (2 حزيران 2021)، بحسب رصد مختصين.

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149,500....السعر في الصيرفات ( تقريبي)149,000150,000

البصرة / بورصة149,500

اربيل / بورصة149,600

الموصل / بورصة149,700

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