يوميات نصراوي:اوراق من دفتري القديم /الحياة القادمة من درب الموت - نبيل عودة

2021/06/02 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نبيل_عودة يوميات نصراوي:اوراق من دفتري القديم الحياة القادمة من درب الموت (1)اين انت يا حبيبي؟ارتفع صرير الجنازير المحتكة بالأرض وبجسد منتهى.وضربت الهراوات رأس حباب.وقف من قهره وأعلن انه في البدء خلق الله الموت، وفي اليوم الثاني استراح.



وبعدها لم يظهر ابدا، فقد التهمه الحزن على الصبيتين منتهى ورحاب.لم تقم الأمم المتحدة لجنة تحقيق لسبب لا تعلمه الا عواصم الضباب.رأيت عيني حبيبي ......





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