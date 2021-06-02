فايروس كورونا صناعة صينية من أجل إرباك العالم في مواجهة خطره - فلاح أمين الرهيمي

2021/06/02 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي فايروس كورونا وامكانيات تحوره وتطوره من مرحلة إلى أخرى لم يكن من إفرازات وأسباب طبيعية وتعفنات حيوانية وإنما صناعة وعملية وأهداف لا إنسانية.



والصين اللاشعبية لجأت لهذه العملية لغايات وأهداف سياسية غير إنسانية الغرض منها الظهور كقوة تمتلك عقول وطاقات فائقة الفعل والقوة إضافة إلى جعل العالم وخاصة الدول الرأسمالية الكبرى تصبح منهكة ومشغولة بشعوبهم وعلاجهم من المرض وإيجاد علاج يتعامل مع الفايروس وتطور ......





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