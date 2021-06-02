2021/06/02 | 10:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاربعاء، اخماد فرقها 3 حرائق في محافظات بغداد والأنبار وصلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان صحفي، ان “مفارز الدفاع المدني في مركز الشرقاط (صلاح الدين) تمكنت من إخماد حادث حريق أندلع بكازينو وسط بستان في قضاء الشرقاط بسبب أعقاب السكائر وبهمة عالية وبوقت قياسي تم إخماد النيران ومنع توسعها وانتشارها إلى داخل البستان وبدون اي أضرار بشرية”.

واضافت المديرية “وفي بغداد أخمدت مفارز الدفاع المدني في مركز الوحدة حادث حريق أندلع بثلاثة محلات متخذة لبيع وحزن المواد الغذائية والمنزلية وسط سوق بمنطقة الشحات، فقد تمكنت المفرزة من الوصول إلى محل الحادث بوقت قياسي قصير وإخماد النيران المندلعة بسبب تماس كهربائي داخلي بهمة عالية وأداء مميز ومنع توسعها انتشارها إلى باقي المحلات المجاورة وبدون اي أضرار بشرية”.

وتابعت “أما في محافظة الأنبار فأخمدت فرق الأطفاء حريق أندلع بحقل لمحصول الحنطة بمساحة 15 دونما في منطقة دغيمه بقضاء القائم”، مبينة ان “المفرزة تمكنت من السيطرة على الحادث وإخماد النيران المندلعة بعد محاصرتها وتطويقها من عدة محاور والحد من توسعها وانتشارها وانقاذ 5 دوانم آخرها من المحصول وبدون اي أضرار بشرية”.

واكدت المديرية، أن “سبب الحادث كان بفعل فاعل”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أحدها بفعل فاعل.. اخماد حرائق في 3 محافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أحدها بفعل فاعل.. اخماد حرائق في 3 محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).