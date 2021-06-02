سائرون يؤكد اهمية دور الاتحاد الوطني في بناء العراق

2021/06/02 | 10:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تحالف سائرون اهمية دور الاتحاد الوطني الكوردستاني، مثنما التاريخ النضالي للاتحاد الوطني في الوقوف بوجه الدكتاتورية.

وقال التحالف في برقية تهنئة بمناسبة الذكرى الـ 46 لتأسيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، انه يبارك "للاخوة في الاتحاد الوطني الكوردستاني قيادة وجماهيرا الذكرى السنوية لتأسيس الحزب"، مضيفا "في الوقت الذي نثمن فيه تاريخهم النضالي في الوقوف بوجه النظام الدكتاتوري نؤكد على اهمية دورهم الوطني في السعي لبناء عراق واحد تحت ظل نظام ديمقراطي تُحترم فيه حقوق جميع العراقيين بمختلف انتماءاتهم".

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