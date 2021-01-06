هادي العامري: الاتحاد الوطني ساهم بشكل فاعل في التخلص من الدكتاتورية

2021/06/02 | 10:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد هادي العامري الامين العام لمنظمة بدر ان الاتحاد الوطني الكوردستاني لعب دورا مصيريا في النضال ضد الدكتاتورية، مشيرا الى ان الجميع يشهد بالدور الكبير لفقيد الامة الرئيس مام جلال.

وقال العامري في برقية تهنئة بمناسبة الذكرى الـ 46 لتأسيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، انه يتقدم بأحر التهاني واسمى التبريكات للمناضلين في الاتحاد الوطني بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الاتحاد الوطني الذي لعب دوراً مصيرياً في النضال ضد الدكتاتورية والاستبداد وساهم مساهمة فعالة مع كل القوى الوطنية والاسلامية في التخلص من نير الدكتاتورية والاستبداد وتحقيق النظام السياسي الجديد.

وفيما يأتي نص التهنئة:

الى / قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني المحترمون

تحية جهادية نضالية والسلام عليكم ورحمة الله

باسمي وباسم كل الاخوة المجاهدين في منظمة بدر قيادة وكوادر وتنظيمات اتقدم بأحر التهاني واسمى التبريكات الى كل الاخوة المناضلين في الاتحاد الوطني قيادة وكوادر وتنظيمات بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الاتحاد الوطني الذي لعب دوراً مصيرياً في النضال ضد الدكتاتورية والاستبداد وساهم مساهمة فعالة مع كل القوى الوطنية والاسلامية في التخلص من نير الدكتاتورية والاستبداد وتحقيق النظام السياسي الجديد ويشهد الجميع بالدور الكبير الذي لعبه المرحوم مام جلال الطالباني في خدمة الحركة الجهادية والنضالية للشعب العراقي وتحقيق طموحات الشعب العراقي في الحرية والازدهار متمنياً لكم مزيداً من التقدم في خدمة الاهداف والمبادى والقيم المقدسة التي ناضلتم من اجلها وقدمتم الشهداء من اجل تحقيقها وكل عام وكل الاخوة في الاتحاد الوطني بالف خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخوكم هادي العامري

الامين العام للمنظمة بدر

1 / 6/ 2021

PUKmedia

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