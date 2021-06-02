بعد موسم مزدهر.. تطبيق زوم يتوقع إيرادات ضعف ماحققته العام الماضي بـ4 مليار دولار.. ومستقبل مجهول بعد انتهاء كورونا

2021/06/02 | 10:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أفادت وكالة “أسوشيتد برس” بأن شركة Zoom، التي تمتلك تطبيق مؤتمرات الفيديو الأشهر في العالم، تتوقع إيرادات بنحو 4 مليارات دولار في العام 2021.

وتواصل الشركة التي ازدهرت في زمن الجائحة تنمية قاعدة عملائها على الرغم من تناقص الطلب على مؤتمرات الفيديو.

وستكون الإيرادات السنوية البالغة 4 مليارات دولار أمريكي أكثر بنسبة 50 بالمئة تقريبا مما كانت عليه في عام 2020.

وفي وقت سابق، انخفض سعر سهم الشركة بأكثر من 40٪ بعد أن بلغ ذروته عند 589 دولارا وسط حالة من عدم اليقين بشأن مستقبلها بعد الوباء.

وتبلغ القيمة الرأسمالية الحالية لـ Zoom ما يقرب من 100 مليار دولار.

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