2021/06/02 | 10:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتعلت النيران في أكبر سفينة للبحرية الإيرانية ثم غرقت في وقت لاحق، الأربعاء، في خليج عمان في ظروف غامضة، حسبما ذكرت وكالات الأنباء شبه الرسمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد اشتعال النار فيها..غرق أكبر سفينة للبحرية الإيرانية في خليج عمان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد اشتعال النار فيها..غرق أكبر سفينة للبحرية الإيرانية في خليج عمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).