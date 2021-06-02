2021/06/02 | 10:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الاربعاء، القبض على 8 متهمين بمناطق مختلفة من البلاد.

وذكرت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه أن "قسم مكافحة المخدرات تمكن من القبض على 7 متهمين في بابل ومتهم اخر في نينوى".

واشار الى أن "المتهمين بحوزتهم مواد مخدرة متنوعة من مادة الكريستال المخدرة وحبوب إضافة إلى أدوات التعاطي".

ولفت البيان الى أن "المتهمين تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية (28 /32 ) مخدرات".

واوضح أن "الواجبات جاءت بناءً عن المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها مفارز المديرية المنتشرة في بغداد والمحافظات وكان للتعاون المستمر والمثمر مع المواطنين الذين يقومون بالادلاء بمعلوماتهم عبر الخط الساخن(178) المجاني الدور المهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطاحة بـ8 متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات في بابل ونينوى ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطاحة بـ8 متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات في بابل ونينوى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).