تحالف «أوبك+» يبقي على خطة تقليص خفض الإنتاج في تموز عند نفس مستوياتها

2021/06/02 | 10:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أقر تحالف أوبك+، الحفاظ على خطة تقليص خفض الإنتاج التي أقرها في نيسان الماضي، والتي تضمنت زيادة تدريجية في الفترة من ايار وحتى تموز المقبل بواقع 350 ألف برميل في ايار، و350 ألف برميل في حزيران، و400 ألف برميل في تموز المقبل.

وتشهد نفس الشهور الثلاثة أيضاً عودة مليون برميل من السعودية تمثل الخفض الطوعي الذي اتخذته المملكة خلال الشهور الأولى من العام الجاري، ليصل حجم الإنتاج العائد إلى سوق النفط لنحو 2.1 مليون برميل خلال نفس تلك الفترة.

وتوقَّعت منظمة الدول المصدِّرة للنفط "أوبك" أن يعود الطلب على النفط لمعدلات عام 2019، وهو العام السابق للجائحة، بواقع 99 مليون برميل يومياً، وذلك اعتباراً من الربع الرابع لعام 2021.

وبحسب بيان للمنظمة صادر أمس الثلاثاء، تزامناً مع الاجتماع الوزاري لتحالف "أوبك+"، فمن المتوقَّع أن يرتفع متوسط الطلب على النفط في البلدان من خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحوالي 6.8%، ويعادل 3.3 مليون برميل يومياً هذا العام، وبنسبة 6.4% تقريباً، أو 2.7 مليون برميل يومياً في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

قال محمد باركيندو الأمين العام للمنظمة في كلمته: "قبل شهرين، اتخذ الاجتماع الوزاري الخامس عشر لـ"أوبك"، والدول غير الأعضاء في "أوبك" خطوة تطلُّعيَّة لزيادة الإنتاج تدريجياً، بما يتماشى مع التوقُّعات المشرقة لكلٍّ من الاقتصاد والطلب على النفط.



ويصادف اليوم بداية الشهر الثاني من زيادة الإنتاج التدريجية، وتستمر البوصلة الخاصة بنا في الإشارة إلى اتجاه التعافي الدائم".

أضاف باركيندو أنَّه يتمُّ إحراز تقدُّم تدريجي في توفير اللقاحات، إذ تمَّ توزيع حوالي 1.9 مليار جرعة على مستوى العالم، ويتمُّ إعطاء ملايين أخرى كل يوم.

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