2021/06/02 | 10:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاربعاء، ان قروض البناء للموظفين والمواطنين البالغة 50 مليون تسدد في ١٠ سنوات.واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، ان “الاخير منح فترة امهال ٣ اشهر تبدا من تاريخ استخدام القرض”، مشيرا الى ان “فائدة القرض ٥ بالمئة وهناك اولوية ومفاضلة لحاملي الماستر كارد في الحصول على القرض”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين: فترة إمهال خاصة بقروض الـ 50 مليون دينار للموظفين) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين: فترة إمهال خاصة بقروض الـ 50 مليون دينار للموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).