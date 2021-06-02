إيرادات نهر ديالى في بحيرة حمرين تصل إلى الصفر.. الكارثة اقتربت

2021/06/02 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر مطلع في ديالى، اليوم الاربعاء، عن وصول ايرادات نهر ديالى في بحيرة حمرين الى الصفر.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "ايرادات نهر ديالى في الاسابيع الماضية في بحيرة جمرين (69كم شمال شرق بعقوبة) والتي تشكل الخزين الاستراتيجي لمحافظة ديالى كانت عند 13م3 الا ان التجاوزات الكبيرة في مناطق كلار وباوة محمود وصولا الى جلولاء على النهر ادت الى وصول الايردات الى صفر مؤكدا بان النهر هو المصدر الوحيد للمياه لبحيرة حمرين والان فقدته".

واضاف أن "مناطق تقع بين ديالى وكردستان على نهر ديالى لم تلتزم بقرار تاجيل الخطة الزراعية للموسم الصيفي وبدأت بالتجاوز ما حرم بحيرة حمرين من ايرادات مهمة مؤكدا بان البحيرة تفقد يوميا5 ملايين م3 من المياه لسد احتياجات المناطق والمدن من المياه سواء للسقي او ارواء البساتين حصريا وما تبقى ربما لايكفي نهاية حزيران الجاري".

واشار الى ان" لجنة عليا من وزارة الموارد المائية اجرت يوم امس استطلاع موسع لبحيرة حمرين للوقوف على طبيعة الامر وخرجت بتقرير موسع يدلل بان ديالى على مقربة من كارثة كبيرة اذا لم تكن هناك زيادة كبيرة في ايرادات نهر ديالى من خلال سد دربتدخان ومعالجة التجاوزات على مجرى النهر ستكون المحافظة وخاصة قضائي المقداديةوبلدروز ومئات القرى في وضع ضعب جدا".

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