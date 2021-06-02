الرافدين يحدد الفئات المشمولة بقروض الـ50 مليون دينار

2021/06/02 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداداعلن مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، عن قروض بقيمة 50 مليوناً للبناء يشمل الموظفين والمواطنين وبفترة امهال ٣ اشهر.وذكر بيان للمكتب الاعلامي للمصرف تلقته (بغداد اليوم)، أن "الرافدين اعلن عن قروض البناء للموظفين والمواطنين والبالغة 50 مليون"، لافتاً الى أن "آلية تسديدها تكون في ١٠ سنوات".وأضاف أنه "منح فترة امهال ٣ اشهر تبدا من تاريخ استخدام القرض"، مشيرا الى ان "فائدة القرض ٥ بالمئة وهناك اولوية ومفاضلة لحاملي الماستر كارد في الحصول على القرض".

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