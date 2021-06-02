إمهال ومفاضلة و10 سنوات للتسديد.. توضيح حول قروض الـ 50 مليون دينار

2021/06/02 | 10:25 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، عن فترة إمهال للموظفين المستفيدين من قروض البناء.

وذكر المصرف في بيان، 2 حزيران/يونيو، أنّ مدة تسديد القروض البالغة 50 مليون دينار تمتد إلى عشر سنوات.

وأوضح البيان، أنّ "المصرف منح الموظفين منح المستفيدين مدة 3 أشهر كمدة إمهال تبدأ من تاريخ استخدام القرض".

كما بيّن، أنّ "فائدة القرض تبلغ 5 بالمئة، وهناك أولوية ومفاضلة لحاملي بطاقات الدفع الإلكتروني (الماستر كارد)".

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