2021/06/02 | 10:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاربعاء، ان قروض البناء للموظفين والمواطنين البالغة 50 مليون تسدد في ١٠ سنوات.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "قروض البناء تشمل المواطنين والموظفين وبفترة امهال 3 اشهر تبدا من تاريخ استخدام القرض".

واضاف ان "فائدة القرض ٥ بالمئة وهناك اولوية ومفاضلة لحاملي الماستر كارد في الحصول على القرض".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين: قروض البناء تشمل المواطنين والموظفين وبفترة امهال 3 اشهر) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين: قروض البناء تشمل المواطنين والموظفين وبفترة امهال 3 اشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).