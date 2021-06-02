مصرف الرافدين: فترة إمهال خاصة بقروض الـ 50 مليون دينار للموظفين

2021/06/02 | 10:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلن مصرف الرافدين، الاربعاء، ان قروض البناء للموظفين والمواطنين البالغة 50 مليون تسدد في ١٠ سنوات.

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واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (2 حزيران 2021)، ان "الاخير منح فترة امهال ٣ اشهر تبدا من تاريخ استخدام القرض"، مشيرا الى ان "فائدة القرض ٥ بالمئة وهناك اولوية ومفاضلة لحاملي الماستر كارد في الحصول على القرض".

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