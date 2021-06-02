كنت شاهدا على المأساة - نهاد ابو غوش

2021/06/02 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش في الذكرى الثانية لما اسمي موقعة المنارة أعيد نشر هذه المادة: أتحدث كمواطن وشاهد، ممن كانوا وسط المعمعة، لا للتجرد من هويتي الحزبية المعروفة، ولا من كوني عضوا في المجلس الوطني، ولكن كإنسان مثلي مثل المئات الذين سمعوا الدعوة فلبوها، وسمعوا عن قرار منع التجمع فاستنكروه ورفضوه (وهذا حقهم الذي لا جدال فيه)، فكانت هذه مشاعري وانطباعاتي.أثناء توجهي لمكان الفعالية، شاهدت ناقلات الجنود، جنود مدججون با ......





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