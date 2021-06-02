الرافدين يوضح الفئات المشمولة بـ قروض الـ 50 مليون للبناء

2021/06/02 | 10:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاربعاء، ان قروض البناء للموظفين والمواطنين البالغة 50 مليون تسدد في ١٠ سنوات.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان صحفي، ان “الاخير منح فترة امهال ٣ اشهر تبدا من تاريخ استخدام القرض”، مبينا ان “قروض البناء للموظفين والمواطنين البالغة 50 مليون تسدد في ١٠ سنوات”.

واشار الى ان “فائدة القرض ٥ بالمئة وهناك اولوية ومفاضلة لحاملي الماستر كارد في الحصول على القرض“.

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