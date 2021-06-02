مصرع وإصابة 3 أشخاص بحوادث سير على طريق مطار بغداد

2021/06/02 | 10:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بوقوع حادث سير لثلاث عجلات ضمن مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "حادث سير وقع ضمن مطار بغداد لثلاث عجلات نوع كماري وارتمه وباترول، أسفر عن مصرع شخص واصابة 2 آخرين".

وأضاف أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث على الفور، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والجثة إلى الطب العدلي لغرض تسليم المتوفى إلى ذويه".

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