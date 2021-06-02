وكالة الاستخبارات: القبض على متهمين يتاجران بالعملة في كربلاء المقدسة

2021/06/02 | 10:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

اعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الاربعاء، القبض على متهمين يتاجران بالعملة المزيفة في محافظة كربلاء المقدسة.

وذكر بيان للاستخبارات تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات التحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على متهمين اثنين في محافظة كربلاء المقدسة يتاجران بالعملة المزيفة".

واضاف "تم القبض عليهما بعد تشكيل فريق مختص ونصب كمين محكم و استدراجهما والقبض عليهما بالجرم المشهود وبحوزتهما (١٢٨،٠٠٠) دولار امريكي فئه (١٠٠) دولار و (٨٠٠) الف دينار عراقي فئة (٢٥) جميعها مزيفة".

وتابع "تم ضبط العملة المزيفة بمحضر ضبط اصولي واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين".

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