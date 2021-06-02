مسؤول الهيئة العراقية يعلن نوايا بغداد النووية: المفاعلات للكهرباء فقط

2021/06/02 | 10:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشف رئيس الهيئة العراقية للمصادر المشعة كمال حسين لطيف، الثلاثاء، أن استخدامات المفاعلات التي ينوي العراق بناءها سلمية بحتة ولا يمكن أن تكون لغير ذلك.

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وقال لطيف في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (2 حزيران 2021)، إن "المفاعلات التي ينوي العراق بناءها مخصصة لإنتاج الكهرباء ولا يمكن بأي حال من الأحوال تحويلها إلى استخدامات أخرى".

وأضاف، "حتى لو رغبت أي دولة بمخالفة المواصفات الفنية للمفاعل السلمي، فسوف لن تتمكن من ذلك لأن تصميم مفاعلات القدرة لاتسمح فنيا بالتعامل مع أقلام الوقود بشكل مغاير كونها مغلقة تماما، وأن أي تغيير يحدث في تلك الأقلام سيعد خرقاً لبروتوكولات العمل وإرشادات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأيضا معاهدة منع الانتشار للأسلحة النووية التي انظم إليها العراق عام ١٩٧٢، ونظام الضمانات للوقود النووي التي تحدد آلية دقيقة وسلمية للوقود وجميعها لاتسمح بالاستخدام غير السليم للطاقة النووية".

وأكد أن "التصميم ونوع المفاعل لايسمح بأي تطبيق غير مقر له"، مشيراً إلى أن "الدول الكبرى تعرف تماما أن هذا النوع من المفاعلات من الجيل الثالث والثالث موجب مخصصة بشكل دقيق لإنتاج الكهرباء فقط".

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