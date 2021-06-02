الاستخبارات: القبض على أثنين من المتاجرين بالعملة المزيفة في كربلاء

2021/06/02 | 10:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على اثنين من المتاجرين بالعملة المزيفة في محافظة كربلاء.وقالت الوكالة في بيان، ان “مفارزها تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين في محافظة كربلاء المقدسة يتاجران بالعملة المزيفة ، وقد تم القبض عليهما بعد تشكيل فريق مختص ونصب كمين محكم بعد ان […]

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