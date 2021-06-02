ضبط كدس للعتاد عائد لما يسمى “ولاية الجنوب” في الأنبار

2021/06/02 | 11:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاربعاء، ضبط كدس للعتاد عائد لما يسمى ولاية الجنوب في محافظة الأنبار.

وقالت الخلية في بيان صحفي، انه “بعد توفر معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من ضبط كدس للعتاد تابع لعصابات داعش الإرهابية يحتوي (١٠٧) قذيفة هاون عيار١٢٠ ملم و (١٧٤ ) قذيفة مقاومة طائرات عيار ٥٧ وصاروخ كاتيوشا مع سبطانة احادية، في ساحات مفتوحة بمنطقة المقالع ضمن عامرية الصمود الفلوجة”.

واضافت انه “حسب المعلومات المتوفرة ان المواد المضبوطة عائدة الى مايسمى ولاية الجنوب بعصابات داعش الارهابي”.

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