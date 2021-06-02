2021/06/02 | 11:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في سيناريو شبيه بقصة فيلم “السفارة في العمارة” للفنان المصري عادل إمام، لكن هذه المرة على أرض الواقع، يواجه ممثل إسرائيل الدبلوماسي في المغرب صعوبات في استضافته.

ويرفض المواطنون المغاربة استضافة ديفيد غوفرين في عقاراتهم، إذ لا يسمحون له باستئجار أي شقة سكنية بمجرد التعرف على هويته، حسبما أفاد تقرير لتلفزيون “تي آر تي” التركي.

هذه الصعوبات دفعت الدبلوماسي الإسرائيلي للإقامة طيلة 6 أشهر في أحد الفنادق، بسبب رفض سكان الرباط فكرة وجوده في عقاراتهم السكنية، رغم اتفاق التطبيع بين بلديهما.

ومنذ اتفاق تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل في ديسمبر/ كانون الأول، لم يُفتح مكتب تمثيلي ل‍إسرائيل في الرباط، بسبب الضغط الشعبي على الحكومة المغربية، والذي تزايد بعد حرب غزة الأخيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيلم “السفارة في العمارة” يتحول إلى حقيقة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيلم “السفارة في العمارة” يتحول إلى حقيقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).