2021/06/02 | 11:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأطاحة بإرهابيين يعملان ضمن ما يسمى ولاية الفرات بالانبار المركز الخبري الوطني.

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