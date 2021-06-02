الاستخبارات تستدرج متاجرين بالعملة المزيفة وتطيح بهما بكربلاء

2021/06/02 | 11:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفادت وكالة الاستخبارات التحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بإلقاء القبض على متهمين يتاجران بالعملة المزيفة في كربلاء المقدسة.وذكر بيان للوكالة، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “من خلال المتابعة […]

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