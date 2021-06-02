الدولار يرتفع لـ150 ألفاً في بغداد ويواصل الصعود بإقليم كردستان

2021/06/02 | 11:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار صرف الدولار بشكل طفيف،

يوم الاربعاء، في البورصة الرئيسية

بالعاصمة العراقية بغداد، وإقليم

كوردستان .

وسجلت بورصة الكفاح والحارثية

المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 149500

دينار عراقي مقابل

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