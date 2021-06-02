حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنان عادل امام

2021/06/02 | 11:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخضع الفنان المصري عادل إمام،

للمعاينة الطبية بشكل مستمر، للتأكد من

سلامة وضعه الصحي، في ظل تفشي فيروس

كورونا.

ويشرف أطباء مقربين من الفنان إمام على

حالته، نتيجة إصابته بنوع من ضيق التنفس

قبل سنوات،

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