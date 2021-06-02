2021/06/02 | 11:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، بإلقاء القبض على اثنين من ارهابيي ما يسمى ولاية الفرات في الانبار.وذكرت الخلية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “وفق معلومات استخبارية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإطاحة بإرهابيين يعملان ضمن ما يسمى ولاية الفرات بالأنبار المركز الخبري الوطني.

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