2021/06/02 | 11:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

أفادت خلية الاعلام الامني، اليوم الأربعاء، بإلقاء القبض على اثنين من ارهابيي ما يسمى ولاية الفرات في الانبار‎.‎وذكرت الخلية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "وفق معلومات استخبارية دقيقة متميزة ، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في ‏محافظة الانبار بعد تكثيف الجهد الميداني واستحصال الموافقات القضائية من القاء القبض على اثنين من عناصر عصابات داعش ‏الارهابية يعملون بما يسمى ديوان الجند التابع لولاية الفرات".‏وأضاف البيان، أن "الإرهابيين اعترفا بشن الهجمات والتصدي للاجهزة الامنية خلال عمليات التحرير"، مؤكداً "تدوين اقوالهما ‏اصوليا واحالتهما الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهما".‏

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