الصحة تدرس رفع حظر التجوال نهائياً عن هذه المجموعات

2021/06/02 | 11:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، أنها تدرس رفع قيود كورونا عن متلقي اللقاح، وذلك في إطار تشجيعها المواطنين للإقبال على مراكز التطعيم.

وقال مدير الصحة العامة رياض الحلفي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الوزارة تدرس إعفاء الملقحين ضد كورونا من إجراءات الحظر والقيود التي يفرضها الفيروس في حال ازدادت أعداد الملقحين" مشيراً إلى أن "نسبة الحاصلين على التطعيم في العراق متدنية جداً بسبب قلة اللقاحات".

وأشار إلى أن "هذا الإجراء سيساهم في تشجيع المواطنين بالإقبال على تلقي اللقاحات وتكوين مناعة عامة في المجتمع".

وأضاف الحلفي، أن "الوزارة تعمل على زيادة اللقاحات في البلاد وبالتالي يمكن ان تتخذ اجراءات جديدة بهذا الخصوص، "لافتاً إلى أن "النصف الثاني من هذا العام ستزداد اعداد الملقحين وستم اتخاذ اجراءات كثيرة تصب في مصلحة الذين حصلوا على اللقاح".

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