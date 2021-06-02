2021/06/02 | 11:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، القبض على متهمين اثنين يتاجران بالعملة المزيفة في محافظة كربلاء.

وذكرت الوكالة في بيان تلقت السومرية نيوز انه "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات التحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على متهمين اثنين في محافظة كربلاء يتاجران بالعملة المزيفة".

واضاف البيان أن "المتهمين تم القبض عليهما بعد تشكيل فريق مختص ونصب كمين محكم بعد ان استدراجهما والقبض عليهما بالجرم المشهود وبحوزتهما (١٢٨،٠٠٠) دولار امريكي فئه (١٠٠) دولار و (٨٠٠) الف دينار عراقي فئة (٢٥) جميعها مزيفة".

واشار الى انه "تم ضبط العملة المزيفة بمحضر ضبط اصولي واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متاجرين بالعملة المزيفة في كربلاء) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متاجرين بالعملة المزيفة في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).