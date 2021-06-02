2021/06/02 | 11:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاربعاء، ضبط كدس للعتاد في محافظة الأنبارعائد لما يسمى بـ "ولاية الجنوب".

وذكرت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه انه "بعد توفر معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من ضبط كدس للعتاد تابع لعصابات داعش الإرهابية".

واضاف البيان أن "الكدس يحتوي (١٠٧) قذيفة هاون عيار١٢٠ ملم و (١٧٤) قذيفة مقاومة طائرات عيار ٥٧ وصاروخ كاتيوشا مع سبطانة احادية، في ساحات مفتوحة بمنطقة المقالع ضمن عامرية الصمود الفلوجة".

واشار الى ان "المواد المضبوطة عائدة الى مايسمى ولاية الجنوب بعصابات داعش الارهابي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانبار.. ضبط كدس للعتاد عائد لما يسمى بـ'ولاية الجنوب') نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانبار.. ضبط كدس للعتاد عائد لما يسمى بـ'ولاية الجنوب') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).