2021/06/02 | 11:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعتمكنت قوة تابعة لعمليات بغداد من القبض على متهمين بالإرهاب والسرقة وترويج المخدرات في العاصمة.وذكرت الخلية في بيان لها تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ، اليوم الاربعاء، أنه" بناء على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوة من اللواء (24) في فرقة المشاة السادسة من إلقاء القبض على متهم بالإرهاب في منطقة (الكناطر) غربي بغداد. واضافت أن" قوة من الفوج الثاني في اللواء الرئاسي الثاني ألقت القبض على متهم بالإرهاب في منطقة الدورة".في حين القت قوة من فرقة المشاة السابعة عشرة القبض على متهمين اثنين بتعاطي المخدرات، وضبط أسلحة واعتدة وعبوات ناسفة في منطقتي السعد والمناري جنوبي بغداد.فيما تَمَكَّنَت قوة من الفرقة الأولى شرطة اتحادية من القاء القبض على متهمين اثنين بالسرقة واعتقال متهم بالنصب والاحتيال ومتهم آخر بترويج المواد المخدرة والقاء القبض على عدد آخر من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة ومصادرة أسلحة غير مرخصة فضلا عن ضبط عدد من العَجَلاتِ الَّتِي لَا تُحمل أوْراقاً ثُبُوتِية فِي جَانِبَي الكَرْخِ والرُّصَافَة. وفي السياق ذاته اعلنت الخلية "تمكن مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة الانبار بعد تكثيف الجهد الميداني واستحصال الموافقات القضائية من القاء القبض على اثنين من عناصر عصابات داعش الارهابية يعملون بما يسمى ديوان الجند التابع لولاية الفرات، اذ اعترفا بشن الهجمات والتصدي للاجهزة الامنية خلال عمليات التحرير وقد جرى تدوين اقوالهما اصوليا واحالتهما الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهما".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهمين بجرائم مختلفة بينهم إرهابيين في بغداد والانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهمين بجرائم مختلفة بينهم إرهابيين في بغداد والانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).