الرافدين: قروض البناء تشمل المواطنين والموظفين وبفترة إمهال 3 أشهر

2021/06/02 | 11:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، أنَّ قروض البناء للموظفين والمواطنين البالغة 50 مليوناً تسدد في 10 سنوات.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنَّ "قروض البناء تشمل المواطنين والموظفين وبفترة إمهال 3 أشهر تبدأ من تاريخ استخدام القرض".

وأضاف أنَّ "فائدة القرض 5 بالمئة وهناك أولوية ومفاضلة لحاملي بطاقة الـ(ماستر كارد) في الحصول على القرض".

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