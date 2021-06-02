الخلية: جهاز الأمن الوطني أطاح بمطلوبين اثنين في الأنبار

2021/06/02 | 11:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، اعتقال اثنين من عناصر "داعش" ضمن "ولاية الفرات في الأنبار".

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وذكرت الخلية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (2 حزيران 2021)، أن "مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة الأنبار تمكنت بعد تكثيف الجهد الميداني واستحصال الموافقات القضائية من إلقاء القبض على اثنين من عناصر داعش يعملون بديوان الجند التابع لما يسمى ولاية الفرات".

وأضاف البيان أن "العناصر اعترفوا بشن الهجمات والتصدي للأجهزة الأمنية خلال عمليات التحرير وقد جرى تدوين أقوالهما أصوليا وإحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما".

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