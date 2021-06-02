2021/06/02 | 11:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني عقد وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع القيادات الأمنية في محافظة البصرة.وذكر بيان لمكتب محافظ البصرة، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “رئيس اللجنة الامنية العليا في البصرة المحافظ اسعد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد وصوله للبصرة..



وزير الداخلية يجتمع بالقيادات الأمنية المركز الخبري الوطني.

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