ائتلاف النصر: الحديث عن الطرف الثالث في قضية قتل المتظاهرين محاولة لطمس الحقيقة

2021/06/02 | 11:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عد ائتلاف النصر الحديث عن الطرف الثالث في قضيةِ قتل المتظاهرين محاولة ً لطمس الحقيقة، مشيراً إلى إمكانية نقل الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية في حال عدم إحراز تقدم ٍ من القضاء العراقي

وقال القيادي في ائتلاف النصر سعد اللامي إن الإحاطات التي تقدمها المبعوثة الأممية إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة بشكل دوري بالتأكيد كانت مختلفة ً عن التقرير الأخير الذي قدمته، وكان معززاً بتفاصيلَ دقيقة جداً عن المخاطبات التي جرت بين بعثة اليونامي والقضاء العراقي لاسيما وأن الرسالة الأخيرة في شهر آذار قد تضمنت طلبَ بلاسخارات تفصيلاتٍ أكثرَ عن عدد القضايا التي قدمت إلى القضاء العراقي والمحاكم بصدد ما جرى من أحداثٍ خلال التظاهرات وسقوط ضحايا.

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