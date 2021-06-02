النزاهة: ضبط مستندات شراء غسالة لجهاز الناظور بمبلغ 99 مليون دينار

2021/06/02 | 11:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة تمكن َ دائرة التحقيقات التابعةِ لها من ضبطِ مستنداتِ صرفٍ في صحة المثنى لشراء أجهزةٍ طبية تسببت بهدر المال العام.

الهيئة أفادت في بيان ٍ بتمكُّن ِ فريق ِ عملٍ من مكتبِ تحقيق الهيئة في محافظة المثنى من ضبطِ مستندي صرفٍ في دائرة صحة المثنى، مشيرةً إلى أن المستندَ الأول كان لشراءِ جهاز غسالةٍ لجهاز الناظور بميلغ ِ تسعةٍ وتسعين مليون دينار عراقي منذ عام ألفين وأربعة َ عشر وإيداعِه في المخازن خلافاً للعقد المبرم الذي تضمن تنصيبَه وتشغيله خلال تسعين يوماً.

وأشار البيان إلى أنَّ مستندَ الصرف الثاني الخاص بشراءِ جهاز “نشافة” لجهاز الناظور بمبلغ ِ تسعةٍ وتسعين مليونا ونصف المليون دينار.

ولفت البيان إلى أن عملياتِ الشراء وطريقة َ خزن الأجهزة أدت إلى هدر ٍ بالمال العام، واندثار الأجهزة.

وكانت الهيئة قد كشفت عن تفاصيل ِ أمر ِ الاستقدام الصادر بحق ِ مسؤولين ِ اثنين وعددٍ من الموظفين في دائرة صحة محافظة المثنى، فيما بينت أن الأمرَ جاء على خلفيَّة شبهةِ الإضرار المتعمد بالمال العام.

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